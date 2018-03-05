Астрологический прогноз с 5 по 11 марта 2018 года

Неделя начинается на стареющей луне, а это значит, что далеко идущие планы осуществлять поздновато – для этого подошла бы предыдущая неделя. Зато быстрые проекты – плановые операции или косметический ремонт на кухне – сейчас пойдут на ура.

Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Не самый великолепный аккорд ожидает вас в рабочую часть недели. Можно хорошо потрудиться, но ожидать большой отдачи не стоит. И главное – не нарываться на неприятности, а Овны это умеют. Зато длинные выходные получатся у вас вполне приятными – можно отправиться в путешествие и порадовать свою половину.

ТЕЛЕЦ

Все силы короткой рабочей недели стоит отдать коллективным делам – не лучшее время заявлять о своем "я" и перетягивать на себя одеяло. Праздничные дни предупреждают – не стоит пускаться во все тяжкие, можно получить какую-нибудь травму, а вы нужны нам целыми и здоровыми. Расслабиться можно будет только в воскресенье.

БЛИЗНЕЦЫ

Утро понедельника может быть обманчивым – казалось бы, все складывается в вашу пользу, но уже вечером этого дня вам придется заниматься рутиной. Легким на подъем Близнецам стоит запастись терпением и усидчивостью. Все выходные дни проведите как хотите, главное – не отрываться от своего любимого человека.

РАК

Ракам с самого начала недели все будет удаваться, причем не только по работе, но также в романтических приключениях. К сожалению, праздничные мероприятия могут пройти мимо – скорее всего, вам придется обслуживать тех, кто празднует.

ЛЕВ

Рассчитывать на какие-то крупные победы на своем рабочем месте для типичных Львов в начале недели нет причины, но в решении домашних вопросов вы точно преуспеете. Праздничные мероприятия останутся полностью за вами, женщина вы или мужчина – неважно. В этом году празднику быть. Воскресенье – для спокойного отдыха.

ДЕВА

Начало недели пройдет активно – ожидается много звонков и контактов, по делам рабочим и личным. Праздничная часть недели кому-то понравится, кому-то – нет, но лучше всего оставаться дома, с семьей. Все фейерверки оставьте на воскресенье – для вас хороший день.

ВЕСЫ

На этой неделе вы в числе фаворитов, поэтому не бойтесь ничего и смелее приступайте к осуществлению задуманного. Вам благоволит удача. Может быть, даже подфартит в материальном плане. В длинные выходные не следует замыкаться в своей келье – это время встреч и контактов с родственниками и с просто знакомыми.

СКОРПИОН

Начало понедельника, возможно, не вселит в вас уверенности в будущем, но уже вечер этого дня все перевернет и поставит с головы на ноги. По крайней мере, со вторника вы сможете справиться со всеми своими проблемами и даже помочь окружающим. Если вы женщина – ждите, что в праздничные дни будете обласканы своими мужчинами.

СТРЕЛЕЦ

Не стоит строить на эту рабочую неделю каких-то радужных планов – лучше провести ее по возможности спокойно. Ваше время начинается с четверга. 8 Марта сможете показать, на что вы способны. Видимо, на этих праздниках вы будете тамадой, так что не теряйтесь.

КОЗЕРОГ

Козероги – приверженцы индивидуальных действий, но, может быть, в первой половине этой недели вам лучше обратиться к командной работе и больше думать о коллективе, а не о себе. В праздничные дни не стоит пускаться во все тяжкие, полезнее будет отдохнуть в домашней тишине и уюте. А повеселиться можно будет и в воскресенье.

ВОДОЛЕЙ

Один из лучших прогнозов на эту неделю для представителей вашего знака. В ее начале вы способны свернуть горы, если вы заточены на карьеру и профессиональные достижения. Праздничные дни можете посвятить своим друзьям и подругам. А воскресенье, перед следующей рабочей неделей, проведите дома, в спокойной обстановке.

РЫБЫ

Утром в понедельник вам следует соблюдать повышенную осторожность при переходе улиц или находясь за рулем автомобиля. Зато все последующие дни недели в вашем полном распоряжении – больше всего рабочая часть ее располагает к учебному процессу. Праздничные дни подходят для достижения целей – что ж, вам и карты в руки.