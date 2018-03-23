Совет на выходные, 24-25 марта 2018 года

В эти выходные важно помнить пословицу "У страха глаза велики". И если в каких-то делах ваш внутренний голос начнет нашептывать разные страшные истории, то имеет смысл попросить его переключиться на что-то более позитивное.

"Занимая пассивную позицию, сами того не замечая, мы можем принять какое-то неверное решение или, например, отказаться от чего-то, что на самом деле могло бы быть нам очень и очень полезно. Чтобы не пойти на поводу у собственных страхов, стоит попробовать отслеживать их и специально идти туда, куда они загораживают нам путь. Задайте себе вопрос: а какое решение я бы принял, если бы не боялся. С большой долей вероятности, именно оно и будет верным", – советует синхролог-консультант Наталья Ковалева.

Эксперт просит обратить внимание, что здесь речь не идет о полной "безбашенности". Рациональное зерно никто не отменял, так что не стоит убеждать себя, что грипп и температура – не помеха походу на день рождения или занятиям в спортзале. "Однако в эти дни многих может потянуть раздуть из мухи слона, и именно этого не стоит делать", – говорит Ковалева.