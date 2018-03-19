Астрологический прогноз с 19 по 25 марта

В самом конце прошлой недели произошло важное событие – новолуние, то есть начался новый лунный месяц. Но не менее важное событие произойдет в этот вторник: Солнце переходит из Рыб в знак Овна. А это ни больше ни меньше начало нового астрологического (и астрономического) года.



Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.



ОВЕН

С самого начала недели вы почувствуете небывалый прилив сил, и не воспользоваться этим может помешать только собственная лень. В первую половину недели эта энергия может привести к вполне материальным результатам. С четверга вас может захлестнуть круговерть звонков и сообщений. А выходные лучше провести дома с семьей.

ТЕЛЕЦ

В первый день рабочей недели все может валиться из рук, но это не повод расстраиваться, так как уже во вторник вы будете полны сил и энергии. Начиная с этого дня, вы сможете взять быка за рога и возглавить любой процесс. Вторая половина недели будет отмечена финансовыми победами. В выходные плохая идея – оставаться в одиночестве.

БЛИЗНЕЦЫ

Первая половина недели может пройти без вашего участия – ничего страшного, вы своего не упустите во второй половине недели. Начиная с четверга, вы сможете взвалить на себя ранее непосильную ношу и показать, что тоже на многое способны. Выходные дни благоприятны для физического отдыха и похода по магазинам.

РАК

Постарайтесь побольше успеть в понедельник – на этой неделе, а именно в ее начале, будет ваше время, по крайней мере, если вы заточены на успех в карьере или бизнесе. Уже со вторника вы можете почувствовать некоторую усталость, но настоящая слабость может подступить с четверга, поэтому правильно рассчитывайте силы. Выходные за вами.

ЛЕВ

Нельзя сказать, что эта неделя пройдет легко и беззаботно, но если вы человек ищущий и нацелены на успех, вы его непременно добьетесь. Во всяком случае, вся рабочая часть недели останется при вашем полном превосходстве, чем бы вы ни занимались – работой или учебой. А отдохнуть можно будет в выходные.

ДЕВА

Не стоит строить на первый день рабочей недели далеко идущие планы, они могут исполниться не совсем так, как вы задумали. Зато со вторника все будет работать в вашу пользу. Если вы в процессе обучения, то наверняка преуспеете в эти дни. А если начнете продвижение в карьере, оно будет удачным. Выходные посвятите друзьям.

ВЕСЫ

Весы не зря называют самым коллективным знаком – в первый день наступившей недели вы сможете продуктивно работать только в команде. А вот отдыхать лучше только в компании со своей второй половиной. Далее следует умерить свой пыл – излишняя энергия может навредить. Оставьте ее на вторую половину недели – тогда и можно будет развернуться по полной.

СКОРПИОН

Не самое лучшее время проявлять свою гордыню, однако Скорпионам это и несвойственно. Лучше направить силы на службу другим людям. Во вторник и среду можно продуктивно поработать с коллегами. Ближе к концу недели будьте осторожнее – возрастает риск травматизма. Все выходные в вашем полном распоряжении.

СТРЕЛЕЦ

Начало недели принесет типичным Стрельцам одни выгоды – чем бы вы ни занимались, во всем будет сопутствовать удача, особенно, если вы творческий человек. К сожалению, остальная часть недели будет менее плодотворной – почувствуйте себя рабочей лошадкой. В выходные избегайте любого экстрима, лучше провести эти дни дома.

КОЗЕРОГ

Если у вас с предыдущей недели остались какие-то недоделанные дела по дому, понедельник предоставит возможность доделать их. Вторник и среда – прекрасное время для праздничных мероприятий, любви и творчества. На второй половине недели следует засучить рукава и изрядно потрудиться. Выходные посвятите своей половине.

ВОДОЛЕЙ

Пусть первый день этой рабочей недели не слишком настраивает на общение и контакты – уже со вторника их станет гораздо меньше, и вы сможете больше времени посвящать своим домашним делам. Вторая половина недели просто прекрасно подходит для любви – пользуйтесь моментом. А в выходные озаботьтесь о своем здоровье.

РЫБЫ

Неплохая неделя для типичных Рыб – уже в самом ее начале вы можете получить какую-то прибыль, может быть, от работы, а может – из не известного пока источника. Продолжение недели пройдет в общении, правда, не всегда это будет с пользой для вас. Ближе к выходным вас могут отвлечь домашние дела. А вот в выходные намечается какой-то праздник.