Совет на выходные, 17-18 марта 2018 года

Ближайшие выходные как нельзя лучше подходят для того, чтобы впустить в свою жизнь какие-нибудь изменения. Если вы желали перемен, но долгое время не решались на них, сейчас действительно подходящий случай сделать первые шаги.

"Это могут быть совсем небольшие шажочки навстречу своим желаниям и мечтам. Однако важно понимать, что цели должны быть четко сформулированными в вашей голове. Возможно, вы давно не решались что-то начать, сказать кому-то или сделать какой-то важный шаг. Знайте, ближайшие два дня просто отлично подходят для такого рода событий. Пусть мои слова придадут вам смелости", - говорит синхролог-консультант Наталья Ковалева.

Стоит помнить, если изменения постучатся в вашу дверь сами, то не надо пугаться и усиленно пытаться сохранить статус-кво. "Смело принимайте предложения, которые гарантированно внесут изменения в вашу размеренную жизнь. Знайте, что эти перемены однозначно к лучшему, даже если на первый взгляд это неочевидно", – сказала эксперт.