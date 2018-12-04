Грезящих о войне с Россией украинцев спустили с небес на землю

Президент Украины Петр Порошенко, вероятно, готов на все, чтобы удержаться за власть в Незалежной. Об этом свидетельствует и недавняя провокация моряков у Крымского моста, и несуразные заявление о якобы готовящейся полномасштабной войне с Россией. Однако насколько велика вероятность такого исхода? "Дни.ру" обратились за экспертным комментарием к ясновидящей.

"Правительство Украины очень рассчитывало на поддержку европейских лидеров, но те, если и давали какие-то надежды, в последний момент испугались и отошли в сторону. В итоге Порошенко остался один на один с нами и со своими провокациями, – рассказала "Дни.ру" таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. – В Одессу со стороны Украины были подтянуты вооруженные силы. Явно произошло некое усиление. История в Керченском проливе кажется руководству Украины прекрасно реализованной акцией и подлые выходки, совершенно точно, продолжатся. Будет разыгран какой-то очередной спектакль, и сценарий уже подготовлен: скорее всего, поймают, якобы, российского шпиона, который, по мнению властей Украины, решил взорвать елку и лишить детей праздника. Настоящий "сказочный" сценарий, и такой в копилке не один. Однако, подобные действия ни к чему не приведут".

Абравитова считает, что власти Украины будут пытаться провоцировать, чтобы мы ответили огнем. "Но все это ни к чему не приведет. Политические волнения возможны в декабре и январе. Вижу, что даже прольется чья-то кровь, будут и выстрелы. Но все это не перерастет в большой военный конфликт. Украинцы сами не справятся, а поддержки у них нет", - уверена она.

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова также уверена, что настоящей войны не будет. Тем не менее, по ее словам, Украина и Россия не скоро смогут найти общий язык. "Все действия, которые будет вести правительство Порошенко, закончатся полным провалом. Страна разваливается изнутри. Вижу, что не только Донецк отделится от Украины, захотят отсоединиться и другие области. Годами позже от Украины отвернутся многие крупные державы, им станет совсем неинтересно происходящее в этой стране. Их цели уже достигнуты, а помогать экономически слабому государству нет никакой выгоды, у всех своих проблем хватает", – погадала на камнях Кажетта.

Медиум Галина Янко уверена, что военные действия на Украине будут продолжаться еще 2-3 года, но в итоге наши страны все-таки найдут общие точки соприкосновения, и разногласия будут урегулированы. "После ухода Порошенко с поста начнутся перемены. Новый глава государства начнет понемногу налаживать отношения с нашим правительством, – сказала она. – Подрывов и актов террористических актов я не вижу, но провокации все-таки возможны со стороны Крымского моста. Поэтому нужно бдительно смотреть за этим участком.