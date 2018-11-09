Совет на выходные, 10-11 ноября 2018 года

В эти выходные важно "держать под уздцы" свои гнев и раздражительность. Неожиданно обрушив их на голову тому, чье поведение, как вам кажется, послужило триггером для вашего недовольства, вы не решите проблему, а скорее усугубите ее.

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