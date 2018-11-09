Совет на выходные, 10-11 ноября 2018 года
"Впрочем, заталкивать эти эмоции глубоко внутрь тоже не стоит. Рано или поздно "пар из ушей" все равно прорвется, и взрывная мощь может оказаться весьма немаленькой. А если выхода негатива не случится, переход сильных чувств в психосоматику вам может понравиться еще меньше, – поясняет синхролог-консультант Наталья Ковалева. – С такими эмоциями очень желательно поработать. Методы могут быть самыми разными. Главное – осознать тот факт, что хозяином этих эмоций являетесь все-таки вы и, соответственно, именно в вашей власти не позволить хвосту вилять собакой".
Можно найти конструктивный выход для вашей злости, чтобы она не застревала в теле: например, заняться спортом, выйти на активную прогулку, устроить пробежку, поделать какие-то дыхательные упражнения. "Подумайте, что помогает вам сбросить напряжение, сместив фокус внимания на что-то иное. Позвольте себе "остыть" и только потом рассматривайте проблему на холодную голову", – советует эксперт.
Вполне вероятно, что уже на этом моменте проблема будет исчерпана. Если нет, то, в любом случае, вы сможете решать ее более трезво. А учитывая, что главным потенциальным "минным полем" в ближайшие дни могут стать взаимоотношения в семье, а также вопросы, связанные с семьей, прежде чем наломать дров, подумайте: что для вас лучше – быть правым или быть счастливым? Мирных всем выходных!
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