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Гороскоп

Бизнес-гороскоп на ноябрь 2018 года

Фото: Dni.Ru
Кого-то ждет крах, а кого-то – большие победы. Прогноз для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.
прочитано 315 раз

ОВЕН

У типичных представителей вашего знака больших побед на производстве в этом месяце не ожидается. Впрочем, это не значит, что весь ноябрь вы сможете пробездельничать или проработать впустую. Наоборот, в первой половине месяца есть шанс увеличить доход от бизнеса, поэтому не стоит отлынивать от дел. Наиболее удачным ноябрь станет для тех, кто напрямую работает с клиентами и деловыми партнерами. Для новых связей это время не располагает, однако для возвращения старых клиентов период благоприятен.

ТЕЛЕЦ

Ноябрь – не самый подходящий месяц для отдыха. Первая его половина подходит для ударной работы. Придется вложить немало сил, но они обязательно окупятся в будущем. Тем, кто работает по найму, повезло больше – вы свое вознаграждение сможете получить уже во второй половине ноября, если, конечно, будет за что вознаграждать. Наиболее удачным этот месяц станет для тех типичных Тельцов, чья трудовая деятельность связана со сферой обслуживания, медициной или животными.

БЛИЗНЕЦЫ

Первая половина месяца больше подходит для обучения, нежели для карьеры, поэтому стоит пройти курсы повышения квалификации или изучить что-то новое для себя. А вот уже после 15 ноября вы сможете стать лидером на производстве и успешно взяться за любые проекты – сил будет хватать на все. Главное – направить силы на трудовую деятельность в этот период, ведь именно там вы сейчас можете показать всем, на что способны. Еще в ноябре есть шанс завести новые полезные знакомства или найти деловых партнеров.

РАК

Наиболее благоприятным в материальном плане ноябрь станет для тех представителей знака, чья деятельность связана с недвижимостью. Если вы просто хотите снять или сдать в аренду помещение, купить участок и так далее, период также удачен для этого. Вторую половину месяца можно успешно посвятить обучению. Например, повысить свою квалификацию, посетить какие-нибудь тренинги или пройти курсы. Сейчас информация будет усваиваться хорошо.

ЛЕВ

Типичным Львам в ноябре стоит сбавить темп и дать дорогу коллегам – вы свое еще успеете наверстать. Главное – постарайтесь не испортить с ними отношения. Наиболее благоприятным ноябрь станет для тех представителей знака, кто занят в сфере журналистики, писательского или издательского дела, логистики, перевозок. Кстати, хорошее время для тех, чья трудовая деятельность связана с творчеством. Именно в ноябре, по крайней мере, в его первой половине, ваша муза подкинет несколько идей – используйте их правильно.

ДЕВА

Последний месяц осени станет удачным для карьеры типичных Дев. В первой половине месяца вы сможете выполнить большой объем работы – сейчас ваших сил на это хватит. Правда, ваша активность может не понравиться менее успешным коллегам – избегайте конфликтов с ними. А уже во второй половине ноября есть хороший шанс получить какой-то бонус за свои труды. В общем, этот месяц больше располагает для работы, нежели для праздного времяпровождения – по крайней мере, если вас интересует повышение дохода.

ВЕСЫ

В ноябре есть шанс завести новые полезные для бизнеса знакомства. Наибольшую активность в этом осеннем месяце, точнее в его первой половине, смогут проявить те представители знака, чья трудовая деятельность связана со сферой развлечений или детьми. Стоит приложить максимум усилий – тогда вы сможете не просто выполнить план, но и перевыполнить его. Еще весь ноябрь – благоприятное время для тех Весов, кому важен их внешний вид в работе. Это могут быть музыкальные исполнители, актеры, артисты, модели, ведущие.

СКОРПИОН

Первая половина месяца будет наиболее удачна в трудовых победах у тех Скорпионов, кто работает с недвижимостью или хочет ею заняться в этот период – например, снять или сдать в аренду новый офис. Вторая половина ноября больше порадует победами на производстве тех, чья деятельность связана с весельем, праздниками, играми, спортом или маленькими детьми. Доход увеличится у тех представителей знака, кто трудится в больницах, тюрьмах, военных частях или занимаются эзотерикой, астрологией или магией.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы в этом месяце могут успешно заняться поиском новых полезных связей, партнеров, инвесторов или клиентов для бизнеса. Сейчас вы сможете заключить сделку на своих условиях. Правда, если это совершенно новые люди, лучше вести переговоры в первой половине ноября. Но вторая половина месяца тоже обещает быть продуктивной. Во-первых, вы сможете укрепить свой авторитет среди коллег или подчиненных, во-вторых, будет шанс повысить доход от своей трудовой деятельности. Не упустите его за праздным отдыхом.

КОЗЕРОГ

Последний месяц этой осени обещает стать продуктивным для типичных представителей вашего знака. В первой его половине вы сможете как следует потрудиться, заткнув за пояс своих коллег. Не бойтесь проявить инициативу – начальство заметит ваши заслуги и вознаградит приятным бонусом уже во второй половине ноября. Для налаживания полезных контактов и новых связей время не слишком подходящее – сейчас лучше работать со старыми партнерами и клиентами, с которыми уже приходилось сотрудничать.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям в последнем осеннем месяце можно браться за любые проекты – на осуществление всех ваших идей энергии хватит сполна. Кстати, от ваших же усилий напрямую сейчас зависят и ваши доходы, так что для отпуска время не самое подходящее, хоть и хочется отдохнуть. Наиболее удачным месяц станет для тех представителей знака, кто работает с за рубежом или с представителями других стран и культур. А еще это неплохой период для обучения. Можно, например, сходить на курсы повышения квалификации.

РЫБЫ

Это неплохой месяц для Рыб. Только постарайтесь не брать на себя слишком много обязательств – лучше побыть на подхвате у более активных коллег. Наверстать упущенное и стать лидером на родном производстве вы сможете уже после 15 ноября. С этого времени вы сможете использовать свои силы по максимуму, так что не отлынивайте от работы. Благоприятное время для заключения сделок и поиска новых партнеров и клиентов.
31 октября 2018, 07:55

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