Астрологический прогноз с 8 по 14 января

Вторая неделя нового 2018 года начинается при стареющей Луне, когда уже не стоит начинать какие-то важные дела. Впрочем, вряд ли кто-то соберется вершить историю в первые же рабочие дни нового года. Это время хорошо подходит для раскачки и прихода в себя.

Астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков предупреждает: критическим лунным днем будет среда – не давайте воли своим эмоциям.

ОВЕН

Последний выходной день в новогодние праздники стоит посвятить своей лучшей половине – проведите этот день вместе. А в первый рабочий день надо быть ближе к коллективу. В середине недели будьте осторожны – повышается опасность травматизма. Выходные благоприятны для духовного и интеллектуального развития.

ТЕЛЕЦ

По всей видимости, праздники удались – во всяком случае, у вас в начале недели будет не лучшее самочувствие. Во вторник на работе придется решать рутинные вопросы, нерешенные в прошлом году. В среду и в четверг вас поглотит работа в коллективе. Ближе к выходным и на них исключите из своей жизни любой намек на экстрим.

БЛИЗНЕЦЫ

Праздник каждый день – под таким девизом у вас начнется эта неделя, и даже на работу вы пойдете в приподнятом настроении. Хотя уже со среды эйфория улетучится, ей на смену придет банальная проза жизни. По всей видимости, вам придется заниматься скучной работой. В конце недели будет много общения и контактов – не замыкайтесь в себе.

РАК

Начало недели лучше всего посвятить делам домашним, а если дома все в порядке, просто проведите время с семьей. Первый рабочий день может получиться не очень продуктивным, но зато середина недели должна выдаться на славу. К сожалению, о конце недели этого сказать будет нельзя – придется заниматься монотонными делами.

ЛЕВ

Видимо, начало недели пройдет у вас на ногах – ожидается много общения и письменных контактов, в общем, вам не дадут отдохнуть спокойно. Первый рабочий день тоже не будет тихим – звонки и информация будут литься через край. Уже со среды все войдет в свою колею. Зато ближе к выходным можно будет устроить праздник по своему вкусу.

ДЕВА

По всей видимости, вас одарили еще не всеми новогодними подарками – готовьтесь принимать их и в понедельник. Вторник также будет отмечен прибылью. Со среды по четверг может быть местная командировка – готовьтесь морально. В пятницу придется посвятить себя домашним хлопотам. На выходных отметьте старый Новый год в семье.

ВЕСЫ

Эта неделя начинается для вас на высокой ноте. С самого первого ее дня все должно получаться как нельзя лучше. Во вторник вы сможете проявить инициативу на работе и занять лидирующие позиции, а уже в среду можете получить за это дополнительный бонус. На старый Новый год не стоит уединяться – это хорошее время для гостей.

СКОРПИОН

Не факт, что в самом начале недели вы будете чувствовать себя на все сто, поэтому не слишком рьяно впрягайтесь в решение производственных проблем, побудьте в команде запасных. Ваше время начинается со среды – вот тогда и сможете показать все, на что способны. Следующие дни недели должны быть наполнены бодростью и оптимизмом.

СТРЕЛЕЦ

Неплохо будет провести окончание рождественских каникул в компании хорошего друга, а первый рабочий день недели – в составе коллектива единомышленников. Со среды может навалиться усталость, поэтому не стоит планировать на середину недели важные дела. Уже в пятницу вы можете почувствовать себя гораздо лучше – вот тогда и берите бразды правления в свои руки.

КОЗЕРОГ

Если вы нацелены на победу в какой-то области, используйте для этого начало недели – не смотрите, что в понедельник будет выходной день. Вся неделя будет для вас успешной, главное, не сидеть сиднем, а действовать. Только в пятницу вы почувствуете некоторый упадок сил – что ж, выходные для того и созданы, чтобы отдыхать.

ВОДОЛЕЙ

Кто будет явный фаворит на этой неделе, так это представители вашего знака. Широкое общение, контакты, новая информация придут в самом начале недели. Шанс для карьерного взлета предоставляется в середине недели. Особенно хорош в этом плане четверг. В пятницу можно переключиться на работу в команде. Выходные – для встреч с друзьями.

РЫБЫ

Не стоит строить из себя героя и царя горы в самом начале наступившей недели. Ваше время не за горами – уже в среду вы можете расправить плечи, и показать всем, на что вы на самом деле способны. Энтузиазм, который охватит вас в это время, не оставит вас и на выходных днях, поэтому, если предложат поработать, не отнекивайтесь, толк будет.