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Гороскоп

Астрологический прогноз на период с 22 по 28 января

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Весь рассматриваемый период пройдет при растущей Луне, причем на этой неделе произойдет смена фаз с первой на вторую, точно в середине недели. Сама смена фаз не очень приятное время – могут быть повышенные эмоции, а они плохой советчик в любом деле. Растущая же Луна, наоборот, самый благоприятный период в месяце – используйте его для долгосрочных проектов. 
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Астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков рассказал о том, чего стоит ждать от предстоящей недели. В начале недели необходимо быть внимательнее и осторожнее со своими эмоциями, а вот во второй ее половине можно задуматься о серьезных планах.

ОВЕН

Вся наступившая неделя пройдет при вашем доминирующем превосходстве, хотя утром в понедельник вы, скорее всего, этого еще и не почувствуете. Не бойтесь проявлять инициативу, она обязательно увенчается успехом. Уже на второй половине недели она приведет к финансовым выгодам. Выходные дни посвятите своим друзьям.

ТЕЛЕЦ

Всю первую половину недели вы можете чувствовать себя не лучшим образом – экономьте силы, ваше время не за горами. Оно начинается в четверг, именно с этого дня у вас все должно получаться как нельзя лучше и дома, и на работе. Можно проявить энергию абсолютно в любом деле. Выходные хорошо подходят для физических упражнений.

БЛИЗНЕЦЫ

Нельзя сказать, что эта неделя пройдет у вас на ура, приготовьтесь к тому, что звезд вы, по всей видимости, хватать не будете. Впрочем, в первой ее половине еще можно достичь определенных успехов, но только в коллективных делах. В четверг и пятницу лучше отдыхать, а не работать. Зато на выходных точно придет второе дыхание, тогда и вершите свои дела.

РАК

На этой неделе вы сможете добиться очень многого, если не будете долго раскачиваться, а с самого ее начала бросите все силы на работу, свою карьеру. Вряд ли найдется кто-то, способный потягаться с вами как с профессионалом. Вторая половина недели пройдет менее активно. Полностью расслабиться можно и даже нужно будет на выходных.

ЛЕВ

Кто будет реально любимчиком фортуны в течение всей этой недели, так это, конечно же, вы. Первая половина семидневки прекрасно подходит для обучения, повышения своего интеллектуального и духовного уровня. Вторая – для стремительного рывка для достижения собственных задач. Выходные дни хороши для встреч с друзьями.

ДЕВА

Дева не относится к самым бесшабашным знакам, но известную долю осторожности надо повысить даже вам. Во всяком случае, в начале этой недели избегайте рискованных предприятий. А если вам уж так захочется приключений, для этого гораздо лучше подойдет вторая ее половина. А выходные дни будут благоприятны для достижения поставленных целей.

ВЕСЫ

Весы принято считать одним из коллективных знаков, и поэтому начало недели вам, конечно, понравится – придется заниматься именно коллективными вопросами, работать в команде. Начиная с четверга, стоит сбавить обороты, вести себя поосторожнее, не лезть во все тяжкие. На выходных можно отправиться в путешествие, завести новых знакомых.

СКОРПИОН

Скорпионы обычно не избегают никакого труда, даже того, за который не берутся другие знаки. Вот и на этой недели вам придется спрятать свою гордость в карман и впрячься в ярмо какой-то неблагодарной работы. Вторая половина недели обещает стать более продуктивной. На выходных откажитесь от предложений экстремально провести время.

СТРЕЛЕЦ

Вся первая половина недели будет усеяна для вас розами – хорошее время для любви и творчества, наслаждений и отдыха. Впрочем, работа тоже будет плодотворной. На второй половине недели розы завянут, останутся одни шипы – придется заниматься скучной и неинтересной рутинной работой. Выходные посвятите своей лучшей половине.

КОЗЕРОГ

Может быть, в первую половину недели великолепных результатов на рабочем месте вы и не добьетесь – не все же только вам ходить в передовиках. Зато для решения домашних и семейных вопросов это время самое то. С четверга вас посетит ветреная муза – придет пора творческих свершений. Хорошее время для любви. Выходные посвятите здоровью.

ВОДОЛЕЙ

Начало этой недели пройдет для вас суматошно – вряд ли вам дадут посидеть на одном месте, скорее всего, будет много общения и встреч, по делам личным и общественным. Впрочем, реальной пользы от них будет мало. Вторая половина недели обещает быть более спокойной, она больше подходит для домашних дел. Выходные – для радости и веселья.

РЫБЫ

По-видимому, вы славно потрудились в конце минувшей недели, по крайней мере, сейчас у вас, в самом начале нынешней, показатели на успех в материальных делах. Хотя, может быть, вам просто вернут долг. Вторая половина недели пройдет в звонках, поездках и встречах – готовьтесь морально. Зато выходные можно провести с семьей.

22 января 2018, 07:59

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