Астрологический прогноз с 3 по 9 июля 2017 года

Наступившая неделя – наилучшее время для начала долгосрочных проектов. Растущая Луна во второй фазе очень располагает к этому.

Астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков предупреждает: в понедельник следует сдерживать эмоции – девятые лунные сутки весьма коварны. Они закончатся в 15:49 мск, и с этого момента вся неделя до субботы включительно в вашем полном распоряжении.

ОВЕН

В начале недели лучше не делать резких движений – не ровен час приключится какая-то неприятность. Все изменится в среду – вот тогда вы сможете развернуться по полной. Правда, лучше будут получаться интеллектуальные проекты. Как ни странно, выходные больше подойдут для плодотворной работы, чем для отдыха.

ТЕЛЕЦ

Нельзя сказать, что неделя станет продуктивной: первые два дня вам лучше поработать в команде, а не заниматься сольными проектами. Середина недели потребует строгого соблюдения правил личной безопасности. В выходные можно отправиться в путешествие.

БЛИЗНЕЦЫ

Не самая удачная неделя для типичных Близнецов. В первый же день возникнет ощущение, что всем что-то надо и вас хотят превратить во вьючное животное. В среду положение несколько выровняется, однако от проявленной инициативы будет мало проку. Выходные проведите дома, отказавшись от экстрима.

РАК

Если кто и пойдет на работу как на праздник, так это Рак. Вас посетит муза, вы будете способны к настоящему творчеству. В среду вдохновение иссякнет – придется заняться рутинными делами. Выходные посвятите своей половине.

ЛЕВ

Львы горят желанием выдвинуться в стахановцы, но в понедельник и вторник это вряд ли получится. Зато можно переделать массу домашних дел. Со среды по пятницу вы сможете проявить весь свой творческий потенциал. В выходные лучше заняться здоровьем.

ДЕВА

Девы считаются интеллектуальным знаком, и в начале недели вы сможете пополнить свой багаж знаний. Следите за новостями – может быть, удастся выведать что-то ценное. В среду внимание переключится на семью и дом. Оба выходных прекрасно подходят для праздничных мероприятий.

ВЕСЫ



Вероятно, в конце прошлой недели вы смогли зарекомендовать себя с самой лучшей стороны, поэтому в начале этой можете рассчитывать на заслуженное вознаграждение. Период со среды по пятницу может пройти в разъездах и встречах, по рабочим и личным делам. Выходные проведите дома или на даче.

СКОРПИОН

Внимание окружающих в начале недели приковано к вам. Вы можете стать лидером во всех начинаниях, как на работе, так и дома. Энергия не оставит вас вплоть до уик-энда – пользуйтесь моментом. Выходные лучше провести в компании друзей или родственников где-нибудь на природе.

СТРЕЛЕЦ

Неделя начнется для типичных Стрельцов не самым лучшим образом. Во всяком случае, вы вряд ли сможете проявить свой недюжинный потенциал. Зато в среду вы покажете все таланты и способности и наденете желтую майку лидера. Активно можно провести и выходные – например, занимаясь спортом.

КОЗЕРОГ

Неделя обещает стать неровной, поэтому большие ставки на нее делать не стоит. Первые два дня посвятите коллективной работе – только в команде вы сможете добиться результатов. В середине недели покажется, что силы оставляют вас, поэтому лучше побыть в тени товарищей. Второе дыхание придет в выходные.

ВОДОЛЕЙ

В самом начале недели вы удерживаете пальму первенства: вряд ли найдется равный на трудовых фронтах. Если в среду сил убавится, на помощь придут друзья, но и вы не отказывайте им в поддержке. В выходные можно будет отдохнуть от забот дома или на даче.

РЫБЫ

Неделя должна сложиться просто блестяще. В первой ее половине вас ждут успехи в интеллектуальной деятельности и обучении, а в среду удача не заставит себя ждать и на производстве. Выходные хороши для встреч с друзьями, но желательно без спиртного – следующая неделя, скорее всего, станет непростой.