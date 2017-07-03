Астрологический прогноз с 3 по 9 июля 2017 года

Умер Яковлев из "Иванушек" "Буря века" в Москве ММКФ Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Шепелев об убийстве отца Фриске
Панина отправляют в тюрьму за развращение малолетней дочери
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
партнеры
Понедельник 3 июля
Лента новостей
09:30
У "Почты России" сменился гендиректор
09:00
Российские медики научились возвращать людей с того света
08:47
В столичной больнице пьяный пациент избил медбрата
08:31
Москва развеяла положительный миф о Трампе
08:09
Названы самые коррумпированные отрасли в стране
08:03
МЧС предупредило столичных автомобилистов о сильном тумане
19:37
Неверов раскрыл секрет эффективной работы депутатов
17:59
Грабитель хотел зарезать москвичку за проездной
17:47
Сборная Португалии получила бронзу на Кубке конфедераций
17:35
Звезда "Голоса" успокоила пассажиров лайнера во время ЧП (видео)
17:25
Пациент расстрелял психиатра из автомата Калашникова
17:05
МКАД завалило колбасой после аварии (видео)
16:56
Обманутые дольщики потребовали поправок в закон о компенсационном фонде
16:33
Вестибюль станции "Щелковская" возобновил работу
16:31
Вашингтон нашел "доказательства" химатаки в Сирии
16:09
Москвичи похоронили лето
15:41
Путин одобрил поправки в бюджет на 2017 год
15:23
В Киеве "заминировали" шесть станций метро
15:08
Нарушение сна связали с мыслями о суициде
14:38
Москва справилась с последствиями "бури века"
14:28
Андрей Разин вновь стал отцом
14:17
В Москве полиция закрыла вестибюль станции "Щелковская"
14:12
Соцсети представили эксклюзивный клип к ЧМ-2018
14:04
Как модели прячут внушительный живот
13:45
Заплыв по Москве-реке на матрасе попал на видео
13:25
По делу о жутком ДТП в Татарстане прошло задержание
13:14
МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде в Москве
13:10
Эрдоган проведет встречу с Шойгу
13:04
Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать
12:41
Синоптики отменили лето в Москве
12:26
Собчак обругали за резкую смену имиджа
12:08
В московских аэропортах задержаны более 50 рейсов
11:59
Отец Шурыгиной вернулся в семью
11:34
У Киркорова нашлась взрослая "дочь"
11:09
Кот-оракул определил победителя Кубка конфедераций
11:05
В Москве в страшной аварии погиб человек
10:51
В жутком столкновении бензовоза с автобусом погибли 14 человек
10:32
Бабушка Бузовой серьезно заболела
10:07
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
09:57
Как циркач-шизофреник стал криминальным кардиналом
21:57
Путин подписал закон о реновации в Москве
21:44
Из прощания с Олегом Яковлевым устроили светскую тусовку
18:35
В Москве во дворе дома иномарка сбила шестилетнего ребенка
18:06
Пуговка из "Папиных дочек" показала своего бойфренда
17:35
Пермякова из "Интернов" раскрыла роман с известным актером
17:27
Прожившие в браке 65 лет супруги умерли с разницей в сутки
16:49
Григорьев-Апполонов разрыдался у гроба Яковлева
16:22
В Москве "Сапсан" насмерть сбил мужчину и женщину
16:18
Как второе кольцо метро облегчит жизнь москвичей
16:12
Олега Яковлева проводили в последний путь
16:09
Тарасов отпраздновал с любовницей полгода без Бузовой
15:36
Вадим Цыганов: Смерть Круга сродни смерти Высокого
15:29
После разрыва с Романец Гусев поскандалил с экстрасенсом
14:44
Пострадавших в аварии на МКАД детей увезли на вертолете
14:32
В турецком отеле трагически погибла 11-летняя россиянка
14:22
В "Эрмитаже" собрали "Калашников" и запустили дроны
14:08
Олег Яковлев предрек свой уход в стихотворении
13:50
МЧС предупредило москвичей о сильной грозе
13:32
Джигурда и Анисина всех обманули
13:03
Актриса Яковлева развелась с мужем
12:35
Оголившаяся Анна Грачевская поразила формами
12:04
На сколько подорожали пригородные электрички Москвы
11:54
Самбурская довела до тошноты волосатыми ногами
11:31
Самой сексуальной женщине планеты – 50
11:20
Как преобразилась Новая Москва за пять лет
11:05
Дети взялись за решение проблем гражданского общества
10:58
Звезды погуляли на свадьбе Месси (видео)
10:54
Самые разрушительные ураганы в Москве
10:44
"Буря века" в московском регионе покалечила 19 человек
10:35
Boeing с отказавшим двигателем сел в Домодедово
10:26
Первый канал обвинили в пиаре на смерти Яковлева
10:02
На западе Москвы произошла массовая драка со стрельбой
09:54
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
21:52
Тропический ливень задержится в Москве на неделю
21:48
В столичных аэропортах задержано свыше 200 рейсов
21:15
Сердюков получил вторую должность за два дня
21:12
Как помирились Telegram и Роскомнадзор
21:00
Порошенко предложил украинцам жить на свалке
20:46
Звезды поглумились над смертельной "бурей века"
20:38
Как спастись от перепадов давления во время грозы
20:25
В ФСБ рассказали о задержании российских пограничников на Украине
20:08
В Москве жестоко избили известную фигуристку
20:03
Жена высказалась о СПИДе у Олега Яковлева
19:49
Подлизу Трампа боятся оставлять наедине с Путиным
19:41
"Ветхозаветный потоп" добрался до Москвы
19:34
Спрятавшихся от ливня детей обстреляли из пистолета
19:06
На Москву идет третья волна "бури века"
19:03
Как зарабатывают спортсмены и фотомодели на пенсии
19:03
Мужчина устроил "рыбалку" на затопленной улице Подмосковья (видео)
18:56
"Большая маленькая ложь": чем живут героини сериала
18:46
На Алтае подросток лишился рук при попытке спасти котенка
18:44
Экстремальным ливням нашли объяснение
18:43
Противник Порошенко пошел на поклон в Москву
18:42
Дана Борисова признала собственное бессилие
18:39
Ходорковский переманивает сторонников у Зюганова
18:19
В аэропортах Москвы задержаны около 100 рейсов
18:14
Россия перестала платить взнос в Совет Европы
18:05
Бутерброд оказался популярнее Макрона
17:44
Обидчица Бузовой поскандалила с Романец из "Дома-2"
17:38
Госдума согласовала предварительный текст присяги гражданина
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать
Из прощания с Олегом Яковлевым устроили светскую тусовку
Джигурда и Анисина всех обманули
Москвичи похоронили лето
Вадим Цыганов: Смерть Круга сродни смерти Высокого
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
Гороскоп

Астрологический прогноз с 3 по 9 июля 2017 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Наступившая неделя – наилучшее время для начала долгосрочных проектов. Растущая Луна во второй фазе очень располагает к этому.
прочитано 577 раз

Астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков предупреждает: в понедельник следует сдерживать эмоции – девятые лунные сутки весьма коварны. Они закончатся в 15:49 мск, и с этого момента вся неделя до субботы включительно в вашем полном распоряжении.

ОВЕН

В начале недели лучше не делать резких движений – не ровен час приключится какая-то неприятность. Все изменится в среду – вот тогда вы сможете развернуться по полной. Правда, лучше будут получаться интеллектуальные проекты. Как ни странно, выходные больше подойдут для плодотворной работы, чем для отдыха.

ТЕЛЕЦ

Нельзя сказать, что неделя станет продуктивной: первые два дня вам лучше поработать в команде, а не заниматься сольными проектами. Середина недели потребует строгого соблюдения правил личной безопасности. В выходные можно отправиться в путешествие.

БЛИЗНЕЦЫ

Не самая удачная неделя для типичных Близнецов. В первый же день возникнет ощущение, что всем что-то надо и вас хотят превратить во вьючное животное. В среду положение несколько выровняется, однако от проявленной инициативы будет мало проку. Выходные проведите дома, отказавшись от экстрима.

РАК

Если кто и пойдет на работу как на праздник, так это Рак. Вас посетит муза, вы будете способны к настоящему творчеству. В среду вдохновение иссякнет – придется заняться рутинными делами. Выходные посвятите своей половине. 

ЛЕВ

Львы горят желанием выдвинуться в стахановцы, но в понедельник и вторник это вряд ли получится. Зато можно переделать массу домашних дел. Со среды по пятницу вы сможете проявить весь свой творческий потенциал. В выходные лучше заняться здоровьем.

ДЕВА

Девы считаются интеллектуальным знаком, и в начале недели вы сможете пополнить свой багаж знаний. Следите за новостями – может быть, удастся выведать что-то ценное. В среду внимание переключится на семью и дом. Оба выходных прекрасно подходят для праздничных мероприятий.

ВЕСЫ

Вероятно, в конце прошлой недели вы смогли зарекомендовать себя с самой лучшей стороны, поэтому в начале этой можете рассчитывать на заслуженное вознаграждение. Период со среды по пятницу может пройти в разъездах и встречах, по рабочим и личным делам. Выходные проведите дома или на даче.

СКОРПИОН

Внимание окружающих в начале недели приковано к вам. Вы можете стать лидером во всех начинаниях, как на работе, так и дома. Энергия не оставит вас вплоть до уик-энда – пользуйтесь моментом. Выходные лучше провести в компании друзей или родственников где-нибудь на природе.

СТРЕЛЕЦ

Неделя начнется для типичных Стрельцов не самым лучшим образом. Во всяком случае, вы вряд ли сможете проявить свой недюжинный потенциал. Зато в среду вы покажете все таланты и способности и наденете желтую майку лидера. Активно можно провести и выходные – например, занимаясь спортом.

КОЗЕРОГ

Неделя обещает стать неровной, поэтому большие ставки на нее делать не стоит. Первые два дня посвятите коллективной работе – только в команде вы сможете добиться результатов. В середине недели покажется, что силы оставляют вас, поэтому лучше побыть в тени товарищей. Второе дыхание придет в выходные.

ВОДОЛЕЙ

В самом начале недели вы удерживаете пальму первенства: вряд ли найдется равный на трудовых фронтах. Если в среду сил убавится, на помощь придут друзья, но и вы не отказывайте им в поддержке. В выходные можно будет отдохнуть от забот дома или на даче.

РЫБЫ

Неделя должна сложиться просто блестяще. В первой ее половине вас ждут успехи в интеллектуальной деятельности и обучении, а в среду удача не заставит себя ждать и на производстве. Выходные хороши для встреч с друзьями, но желательно без спиртного – следующая неделя, скорее всего, станет непростой.
3 июля 2017, 08:04

комментарии

Политика

Вашингтон нашел "доказательства" химатаки в Сирии
Порошенко предложил украинцам жить на свалке
Бутерброд оказался популярнее Макрона
Лавров рассказал анекдот про Чапаева

Шоу-бизнес

Смелые слова Мити Фомина о Крыме вызвали тотальное возмущение
Певица Юлия Ковальчук ждет ребенка
Звезда "Голоса" успокоила пассажиров лайнера во время ЧП (видео)
Андрей Разин вновь стал отцом

Проишествия

В турецком отеле трагически погибла 11-летняя россиянка
Самые разрушительные ураганы в Москве
В Москве жестоко избили известную фигуристку
Молодого путешественника забили насмерть на глазах родителей

Lifestyle

Забытые звезды российского кино
Верующие девять дней просят бога запретить "Матильду"
Опубликовано первое фото Владимира Этуша после реанимации
Названы победители Московского кинофестиваля
Гороскоп

Раскрыта судьба преемника Яковлева в "Иванушках"

Артиста находится в группе ради обогащения, считает специалист
Шоу-бизнес

Джигурда и Анисина всех обманули

Вопрос с миллионами Людмилы Браташ не решен
Шоу-бизнес

Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать

Продюсер призвал создать петицию на имя президента
Шоу-бизнес

Андрей Разин вновь стал отцом

Крестника продюсера назвали Саша

Гороскоп

Астрологический прогноз с 3 по 9 июля
Раскрыта судьба преемника Яковлева в "Иванушках"
Что стало с убийцей Михаила Круга
Бизнес-гороскоп на июль

Фоторепортажи

Как модели прячут внушительный живот
Олега Яковлева проводили в последний путь
Самой сексуальной женщине планеты – 50
"Ветхозаветный потоп" добрался до Москвы

Спорт

Соцсети представили эксклюзивный клип к ЧМ-2018
Звезды погуляли на свадьбе Месси (видео)
В футболе нашли агентов Путина
Теннисистка Уильямс угодила в смертельное ДТП

Регионы

Спрятавшихся от ливня детей обстреляли из пистолета
Мужчина устроил "рыбалку" на затопленной улице Подмосковья (видео)
Хитрый подросток "штрафовал" магазины в Хабаровске
На Черном море детей купают с крокодилом (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru