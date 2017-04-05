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Гороскоп

Бизнес-гороскоп на апрель

Фото: dni.ru
Многим представителям зодиакального круга апрель обещает прорыв в бизнесе и значительное увеличение доходов. Что для этого нужно, Dni.Ru рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.
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ОВЕН

Успех вашего бизнеса зависит от ваших личных действий. Если хотите, чтоб он развивался, необходимо проявлять инициативу и быстро принимать решения. Существенное увеличение доходов возможно в конце апреля, и оно будет зависеть от того, насколько активны вы были в первой половине месяца. Беритесь за работу прямо сейчас.

ТЕЛЕЦ

Возможно, вам придется быть не просто активным, а очень активным. Работа потребует полной отдачи. Независимо от того, своим бизнесом вы занимаетесь или работаете по найму, быстрота реакции напрямую будет влиять на доходы. Действуйте без промедления, а жизнь сама предложит нужные обстоятельства.

БЛИЗНЕЦЫ

Если в первой половине месяца вы как следует поработаете, в конце апреля получите хороший доход, так что не теряйте времени. В середине месяца вас ждет приятная неожиданность. Задача – правильно отреагировать и помнить, что любая возможность может быть использована. Правда, не всегда ясно, что она принесет.

РАК

Вам нужно сосредоточить внимание на распределении средств. Правильное время для вложений принесет хороший доход, а настанет оно во второй половине месяца. Если кто-то из друзей попросит денег в долг, найдите такую возможность. Вам не только вернут заем, но и окажут помощь при необходимости.

ЛЕВ

Наибольшую активность на работе нужно проявлять во второй половине месяца. Это позволит вам получить хороший доход. Возможно, придется принимать важные решения. Это значит, что от вас будут зависеть не только ваши доходы, но и доходы других людей.

ДЕВА

Сейчас очень полезно отправиться в командировку или уйти в отпуск. Чем дальше вы уедете от насиженных мест, тем лучше. Логично предположить, что у тех, кто занимается туристическим бизнесом и чья работа связана с поездками, дела пойдут лучше.

ВЕСЫ

В первой половине месяца вам придется посвятить себя работе, которая требует внимания и скрупулезности. Возможно, не самое приятное занятие, но иногда это необходимо. Вторая половина апреля окажется более продуктивной и интересной. Вы будете вознаграждены за труды.

СКОРПИОН

В течение всего месяца нужно заниматься подготовкой перемен. Проведите маркетинговые исследования, соберите данные о том, как продаются на рынке товары, которые вы собираетесь реализовать. Информация поможет в бизнесе и поспособствует вашему финансовому успеху.

СТРЕЛЕЦ

В 2016 году вы должны были совершить рывок, и еще есть время (почти весь апрель), чтобы закончить начатое. Все инициативы, которые вы проявите в этом месяце, будут иметь продолжение и принесут материальную выгоду. Сосредоточьтесь на проделываемой работе.

КОЗЕРОГ

Бизнес пойдет в рост и начнет приносить доходы, которые превысят ожидаемые. Создайте фонд, чтобы через некоторое время он поддержал вас финансово. Это относится и к бытовым расходам, и к инвестициям в бизнес, а он иногда нуждается во вложениях. Избыточные средства сейчас должны быть сохранены.

ВОДОЛЕЙ

Пусть вас не печалит тот факт, что доходы растут медленно и иногда превышают расходы на бизнес. Наберитесь терпения и будете вознаграждены. Проще всего тем Водолеям, которые работают по найму.

РЫБЫ

От того, что вы в этом месяце вложите в свое дело, зависит результат. Под результатом понимаются даже не деньги, а моральное удовлетворение и осознание полезности труда. Вливания в бизнес – тоже не только финансовые. Это и знания, и умения, и способность направить процесс в нужное русло.

5 апреля 2017, 10:47

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