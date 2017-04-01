Dni.Ru завоевывает рынок интернет-СМИ
"Дни.Ру уже сейчас набирает обороты, а в скором времени рейтинги портала вырастут значительно, прибавятся новые интересные рубрики и разделы. Сейчас команда сотрудников представляет собой достаточно сплоченную команду, но в ближайшие годы штат начнет разрастаться. Руководитель интернет-издания Ольга Захарова обладает отличной деловой хваткой, она всегда проявляет себя как строгий и требовательный начальник. В связи с этим, в течение ближайшей пары лет, какая-то часть работников может покинуть редакцию, но придут новые люди. В конце концов сформируется отличный слаженный коллектив, эффективности которого будут завидовать конкуренты", – увидела Кажетта, сделав свой расклад на будущее.
"Я вижу и значительное расширение самой редакции Дни.Ру. В скором времени у команды откроется второй офис – в большом и красивом стеклянном здании. Офис в центре Москвы так же будет продолжать работу", - добавила она.
Dni.Ru будут поддерживать ряд интересных проектов. Возможно, они будут как-то связаны с радио или телевидением: предстоит очень много работы по продвижению артистов или поддержке крупных концертов, уверена Кажетта.
"Многие конкурирующие СМИ скептически относятся к ресурсу, но в ближайшее время Dni.Ru успешно оттеснят своих конкурентов и уверенно займут лидирующие позиции. Все те, кто сотрудничал с порталом ранее, продолжат взаимодействие в будущем", – добавила гадалка. ВНИМАНИЕ: ПЕРВОАПРЕЛЬСКАЯ ШУТКА! :)
Журналисты припомнили самые яркие высказывания актера
Репортеры выяснили, что стало причиной расставания телеведущей и бизнесмена
Популярный певец не смог сдержать эмоций
Киев уверен, что владельцы конкурса вмешиваются в дела суверенной страны