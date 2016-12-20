Колдуны раскрыли тайны Пелагеи

Певица Пелагея не только талантлива, но еще и невероятно загадочна. Чего стоит вопрос беременности и личной жизни звезды, которым задаются поклонники и журналисты.

Тайны Пелагеи раскрыли два опытных колдуна – Вера Шемонаева и Евгений Касаткин. По мнению ведущих оккультных мастеров, у певицы беременность и личная жизни в стадии активного формирования.

"Мой оракул выдал арканы Дом и Воздержание – певица, много думая, приняла решение произвести на свет новое дарование. Сейчас ей нужен покой, почва под ногами и время", – говорит Шемонаева.

Евгений во многом солидарен с коллегой, поскольку личную жизнь звезды, по его мнению, на данный момент характеризует карта Шута, а этот аркан указывает на этап зарождения чего-то нового, хорошего старта для развития и движения вперед, а также вполне может говорить о скором материнстве. В буквальном смысле Шута можно трактовать как карту ребенка, новой жизни. "В дополнение к этому просматривается карта уединения, потребности в покое и домашнем очаге, поэтому можно сказать, что сейчас наиболее благоприятный период в плане положительных эмоций и комфорта. Я думаю, что при желании сейчас есть все шансы создать гармоничную семью. Такое сочетание вполне может указывать на беременность и скорое пополнение", – дополнил он.

Относительно карьеры перспективы также довольно приятные: прежде всего, это аркан Мира, указывающий на расширение, так что, возможно, звезда сумеет заявить о себе еще громче. Колесо Фортуны здесь однозначно на ее стороне, однако его поворот может потребовать времени. "Здесь практически идеальное сочетание расположения к ней Высших сил и личностных творческих качеств. То есть человек однозначно деятельный, располагает как талантом, умением находить интересные контакты и энергичностью, так и почвой для их реализации", – отметил Касаткин.