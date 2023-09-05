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В чем опасность новых штаммов вирусов гриппа

В чем опасность новых штаммов вирусов гриппа
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В конце 2023 – начале 2024 годов в мире появятся четыре новых разновидности вируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала прогноз относительно гриппа. По их данным, новые подварианты вируса будет даже опаснее ковида. Речь идет про грипп А (H1N1), или свиной грипп, грипп A (H3N2), или гонконгский грипп, вирус гриппа группы B-Victoria и вирус гриппа группы B-Yamagata, сообщает Пятый канал.

Отмечается, что в случае с новыми штаммами болезнь протекает куда тяжелее, и человеку требуется куда больше времени на выздоровление. Среди симптомов, которые будут сопровождать грипп, врачи обозначили высокую температуру, общую интоксикацию, вялость, слабость, воспаление горла и заложенность носа.

Самое страшное, что осложнение при тяжелом течении болезни – пневмония. В этом случае может понадобиться госпитализация.

Врачи предупреждают, что самый действенный способ противостоять гриппу – прививка. Лучше всего вакцинироваться в сентябре, до начала сезона простуд.

Помимо этого, не стоит забывать про профилактику инфекционных заболеваний. Важно регулярно проветривать помещение, тщательно мыть руки и обрабатывать антисептическим средством, отказаться от массовых мероприятий в сезон простуд либо пользоваться маской, следить за качеством сна и питания, а также заниматься спортом.

5 сентября 2023, 04:21
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Пятый канал ✓ Надежный источник

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