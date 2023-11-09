"Плохой" холестерин предложили снижать восточной специей

Специалисты сделали полезное открытие, изучая влияние продуктов питания на организм человека. Оказалось, что некоторых проблем со здоровьем можно избежать, добавляя в еду определенные специи.

Восточная кухня не зря славится использованием большого количества специй. Люди давно заметили, что некоторые приправы благоприятно влияют на организм человека. Ученые из Медицинского университета Исфахана выяснили, что "плохой" холестерин можно снизить, если добавлять в еду семена пажитника. Об этом сообщает телеканал "360".

Клинические испытания по определению эффективности пажитника еще на стадии подготовки. ученым потребуется время, чтобы найти подходящие дозы специй. Напомним, что "плохой" холестерин провоцирует сужение артерий. Сердце не получает необходимого количества кислорода. Возрастает риск инфаркта, стенокардии и других серьезных недугов.

Пажитник чаще всего встречается на востоке Средиземноморья, а также в некоторых регионах Азии.