Пять симптомов гонконгского гриппа: проверьте себя

Сезонные болезни вновь атакуют население страны. Россиян предупредили о появлении нового респираторного недуга, способного вызвать серьезные осложнения.

На страну надвигается волна гонконгского гриппа. Россиян предупредили, что основным способом профилактики недуга является вакцинация. Прививки можно ставить, если нет противопоказаний, уже сейчас. Важно проводить процедуру заранее, чтобы успел сформироваться иммунитет.

Основная опасность этого типа гриппа заключается в серьезной нагрузке на пищеварительную и дыхательную системы. Пятый канал сообщает, что основными симптомами болезни являются:

Температура тела больше 39 градусов.

Заложенный нос.

Чувство ломоты в теле.

Головная боль.

Приступы сухого кашля.





Острый период болезни длится до пяти дней. наиболее подвержены инфицированию люди с ослабленным иммунитетом, пожилые и дети.