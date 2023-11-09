Названа главная опасность молока для человека

Любимый продукт содержит в своем составе белки, кальций, йод и витамины. Специалисты же установили, что молоко может быть опасно при систематическом употреблении в пищу.

Молоко – неотъемлемая часть рациона и взрослых, и детей. Люди привыкли ассоциировать этот продукт с правильным питанием и здоровьем. Диетолог-консультант Алексей Кабанов считает иначе. Специалист предупреждает об опасности систематического употребления молока. Его слова цитирует "Радио 1".

При большом количестве молока и молочных продуктов в рационе организм получает переизбыток насыщенных жиров.

Из-за перенасыщения ухудшается работа сердечно-сосудистой системы. Это приводит к скачкам давления и риску раннего развития деменции. Более того, в современных продуктах можно встретить следы антибиотиков и гормонов, что также не лучшим образом отражается на здоровье.



