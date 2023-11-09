Диетолог раскрыл единственный способ перестать зависеть от кофе

Кофейная зависимость может начать мешать полноценно жить. Как же избавить свой организм от постоянного стимулирования ароматным напитком? Диетолог раскрыла секрет, который поможет сделать еще один шаг к здоровому образу жизни.

Без чашки ароматного кофе утром трудно представить себе современного человека. Часто любовь к бодрящему напитку перерастает в зависимость, мешающую полноценно жить. Более того, чрезмерное употребление кофе может негативно отражаться на здоровье.

Отказаться от кофе бывает трудно. Диетолог Татьяна Мещерякова рассказала, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", в чем причины развития кофейной зависимости. Оказалось, что люди с гормональным сбоем, указывает RT, чаще других испытывают необходимость в дополнительном "глотке бодрости".

Для эффективной борьбы с кофейной зависимостью следует:

Соблюдать график сна, напоминает телеканал 360, и бодрствования.

Заниматься спортом.

Выровнять эмоциональный фон.

Каждое утро, по совету диетолога, можно выпивать стакан теплой воды для "запуска" процессов в организме, стимулирующих бодрость.