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Испытывает на себе: ученый изобрел лекарство от болезни Бехтерева

Испытывает на себе: ученый изобрел лекарство от болезни Бехтерева
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Тяжелое заболевание ежедневно делает невыносимой жизнь десятков тысяч людей во всем мире. Российский ученый сумел найти способ побороть недуг.

Все меньше в мире становится неизлечимых болезней. Наука вышла на уровень, позволяющий определять причины возникновения даже самых тяжелых неполадок человеческого организма. Стало известно, что российский ученый Сергей Лукьянов смог создать лекарство от сложнейшего дегенеративного заболевания. Об этом пишет портал Ридлайф.ру.

Болезнь Бехтерева проявляется рядом симптомов на ранних этапах: боли в бедрах, пятках, повышенная утомляемость, дискомфорт в сухожилиях, потеря веса. Если недуг запустить, то начнутся серьезные осложнения: аортит, сердечно-сосудистые дегенеративные изменения, артрит, язвенный колит, изменения осанки, ослабление нервной системы. В запущенных формах возможен даже летальный исход из-за прекращения нормальной работы внутренних органов.

Ученый Сергей Лукьянов, который также борется с проявлениями болезни Бехтерева, смог разработать специфическую терапию. Препараты поражают конкретные Т-лимфоциты, которые и провоцируют развитие недуга. Испытания на мышах показали положительный результат. С 2021 года российский ученый испытывает терапию на себе. Динамика положительная. После завершения всех клинических работ, вероятно, новое лекарство поможет всем людям, которые стали жертвами коварной болезни.

29 ноября 2023, 07:50
Врач. Фото: © Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ридлайф.ру• Требует проверки

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