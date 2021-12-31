Более 20 тысяч человек заразились коронавирусом в России под Новый год

Коронавирус в России сегодня взял тайм-аут. В преддверии новогодних праздников заболеваемость заметно упала.

За минувшие сутки в России выявили свыше 20 тысяч новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют обновленные данные отечественного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По информации оперштаба, к 31 декабря в стране зафиксировали 20 638 заболеваний, 40 692 выздоровлений и 912 смертей от ковида. Таким образом, общее количество инфицированных с начала пандемии составило 10 499 982 человек, вылечить удалось 9 463 919 человек, а число летальных исходов достигло 308 860.

Чаще всего коронавирус в России сегодня фиксировали в Москве. Столица вновь заняла первое место по заболеваемости среди регионов и субъектов страны с 2739 зараженными, 2726 выздоровевшими и 69 умершими людьми. На втором месте традиционно оказался Санкт-Петербург, где выявили 1529 новых случаев COVID-19, 2468 человек побороли инфекцию, но 51 пациент умер. Замыкает тройку регионов антилидеров Московская область: в Подмосковье ковид подхватили еще 1197 человек, выздоровели 2048 человек и скончались 48 человек.

Напротив, меньше всего новых заболеваний фиксируется в Магаданской области, Ненецком и Чуктоском округах: лишь 15, шесть и три новых случая соответственно.