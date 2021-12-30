Свыше 21 тысячи человек заболели коронавирусом в России за сутки

Коронавирус в России сегодня вновь ослабил позиции, но специалисты готовятся к ухудшению ситуации.

За минувшие сутки в России зафиксировали более 21 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют обновленные данные отечественного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По информации оперштаба, коронавирус в России сегодня заразил 21 073 человек. За то же время выздоровели 43 004 человека и умерли 926 пациентов. Таким образом, общее количество заразившихся с начала пандемии в нашей стране составило 10 479 344 человек, вылеченных – 9 423 227 человек, а число летальных исходов достигло 307 948, сообщает RT.

Среди субъектов и регионов России по тяжести эпидемиологической ситуации лидирует Москва: в столице выявили 2661 случай заражения, 2495 случаев выздоровления и 71 летальный исход. На втором месте находится Санкт-Петербург с 1532 инфицированными, 3236 вылеченными и 60 умершими людьми. Замыкает тройку антилидеров Московская область, где зафиксировали лишь 977 зараженных, 1930 человек справились с недугом и 50 человек скончались, передает телеканал "360".

Напротив, меньше всего новых случаев зарегистрировали в Костромской области, Ненецком и Чукотском автономном округах – 13, 6 и одно заболевание соответственно, пишет "Общественная служба новостей".

На фоне слухов о быстром распространении нового штамма COVID-19 "омикрон" в России зарегистрировали новое лекарство от коронавируса. Препарат "Ковид-глобулин", разработанный холдингом "Нацимбио" успешно прошел клинические испытания и получил удостоверение Минздрава. Его разработчики отмечают эффективность препарата на ранних стадиях болезни: он предотвращает развитие цитокинового шторма и перехода болезни в более тяжелые формы, сообщает "Радио 1".