Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 января 2021 года

Последние новости нового 2021 года мало связаны с борьбой с коронавирусом. Однако это не значит, что болезнь побеждена. Просто люди захотели хотя бы на пару дней отвлечься от этой угрозы. Статистика новы случаев заражения ковидом демонстрирует, что пандемия по-прежнему столь же опасна, как и была в прошлом году.

прочитано 382 раза