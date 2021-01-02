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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 января 2021 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 января 2021 года

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/www.globallookpress.com/
Последние новости нового 2021 года мало связаны с борьбой с коронавирусом. Однако это не значит, что болезнь побеждена. Просто люди захотели хотя бы на пару дней отвлечься от этой угрозы. Статистика новы случаев заражения ковидом демонстрирует, что пандемия по-прежнему столь же опасна, как и была в прошлом году.
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Благодаря традиции с большим размахом праздновать наступление Нового года в России 1 января в шутку называют пропавшим днем, поскольку мало кто отваживается на то, чтобы выйти из дома после всех вечеринок, бывших до этого. В условиях пандемии коронавируса такое поведение можно считать еще и социально ответственным, поскольку благодаря этому индекс самоизоляции достиг рекордных отметок.

Однако если подходить к вопросу серьезно, то нельзя не признать, что сама эпидемия коронавируса никуда не делась. И пока вся страна праздновала Новый год, в больницах по-прежнему трудились врачи, пытаясь облегчить участь пациентов, столкнувшихся с осложнениями от COVID-19. К сожалению, изменением цифры в календаре победить болезнь невозможно. Эксперты возлагают большие надежды на массовое применение вакцины.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 815 676
  • Умерли – 11 280
  • Выздоровели – 633 702

Коронавирус в России

    • Заболели – 3 186 336
    • Умерли – 57 559
    • Выздоровели – 2 580 138

    Коронавирус в мире

    • Заболели – 84 380 409
    • Умерли – 1 835 668
    • Выздоровели – 59 551 848

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    Автор: 2 января 2021, 10:38

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