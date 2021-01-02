Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 января 2021 года

Благодаря традиции с большим размахом праздновать наступление Нового года в России 1 января в шутку называют пропавшим днем, поскольку мало кто отваживается на то, чтобы выйти из дома после всех вечеринок, бывших до этого. В условиях пандемии коронавируса такое поведение можно считать еще и социально ответственным, поскольку благодаря этому индекс самоизоляции достиг рекордных отметок.
Однако если подходить к вопросу серьезно, то нельзя не признать, что сама эпидемия коронавируса никуда не делась. И пока вся страна праздновала Новый год, в больницах по-прежнему трудились врачи, пытаясь облегчить участь пациентов, столкнувшихся с осложнениями от COVID-19. К сожалению, изменением цифры в календаре победить болезнь невозможно. Эксперты возлагают большие надежды на массовое применение вакцины.
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