Коронавирус нашли у министра

Министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак заболел коронавирусом, передает RT. Болезнь у чиновника протекает бессимптомно. Он находится на карантине.
Контактировавшие с главой регионального ведомства сдали тесты на коронавирус. Георгий Щербак никого не заразил.
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