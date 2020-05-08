Число зараженных коронавирусом в Москве перевалило за тысячу человек

За минувшие сутки в Москве скончались еще 54 больных коронавирусом COVID-19 людей. Таким образом, общее число погибших от новой инфекции достигло 1010 человек.
Всего в России коронавирусом заразились 188 тысяч человек. 1726 из них погибли, еще 26693 выздоровели. Большинство введенных в связи с распространением инфекции ограничительных мер в Москве и Московской области продлили до 31 мая.
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