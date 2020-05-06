Минздрав России сообщил об опасности коронавируса для мужчин

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что число тяжелых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 среди мужчин выше, чем среди женщин. Глава Минздрава отметил, что чаще всего осложнения возникают у людей старше 60 лет, сообщает ТВ Центр.
Мурашко добавил, что в группе риска также находятся страдающие артериальной гипертензией, сахарным диабетом и ожирением.
В ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным министр отметил, что в настоящее время в больницах находятся 80 тысяч россиян с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него. 1133 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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