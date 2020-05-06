Министр культуры России заразилась коронавирусом

Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом COVID-19. Глава ведомства перешла на дистанционный режим работы.
Как пишет издание "Петербургский дневник", Любимова уже долго работает из дома. Все важные переговоры она проводит по Сети или по видеосвязи. В министерстве отметили, что болезнь протекает в легкой форме, поэтому необходимости в госпитализации нет.
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