Министр культуры России заразилась коронавирусом

Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом COVID-19. Глава ведомства перешла на дистанционный режим работы.

Как пишет издание "Петербургский дневник", Любимова уже долго работает из дома. Все важные переговоры она проводит по Сети или по видеосвязи. В министерстве отметили, что болезнь протекает в легкой форме, поэтому необходимости в госпитализации нет.