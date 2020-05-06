В Краснодарском крае у грудного ребенка нашли коронавирус

В Краснодарском крае у грудного ребенка нашли COVID-19. О текущем состоянии малыша данных не поступало, пишет РИА ФАН. При этом за сутки коронавирус был диагностирован в регионе у 97 человек.
В Краснодарском крае у грудного ребенка нашли COVID-19. О текущем состоянии малыша данных не поступало, пишет РИА ФАН. При этом за сутки коронавирус был диагностирован в регионе у 97 человек.
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