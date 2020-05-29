Врачи бьют тревогу: психика россиян может не выдержать новой вспышки эпидемии

Российские психологи опасаются, что душевное здоровье граждан будет выведено из равновесия второй волной коронавируса. В результате люди начнут массово обращаться за помощью.
Эксперты пояснили, что по психике россиян сильно ударила самоизоляция. Факторами стресса стали потеря работы, невозможность видеться с родными и близкими, необходимость постоянно обеспечивать досуг детям. При этом у некоторых могут пробудиться скрытые психологические травмы и расстройства.
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