В России зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса за сутки

Число погибших от коронавируса COVID-19 жителей России за минувшие сутки превысило 200. Это стало рекордным показателем за весь период эпидемии в стране.
В общей сложности инфекция унесла 232 жизни. Такими данными поделились в оперативном штабе по коронавирусу. При этом число зараженных составило 8572, а выздоровевших – 8264. Большинство инфицированных обнаружили в Москве – 2332.
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