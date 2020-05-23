В Москве от коронавируса за сутки умерли 67 человек

Обнародованы тревожные данные о ситуации с пандемий коронавируса в Москве. Сообщается, что за последние сутки в Москве из-за COVID-19 ушли из жизни 67 человек.
Уточняется, что у всех пациентов, о которых идет речь, была диагностирована пневмония. Эксперты напомнили жителям столицы, что режим самоизоляции по-прежнему необходимо соблюдать.
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