Врач заявила о вреде алкоголя при коронавирусе

Заместитель главврача городской наркологической больницы Санкт-Петербурга Елена Куркова заявила, что утверждения о пользе алкогольных напитков при коронавирусе COVID-19 ошибочны. Более того, спиртное может усугубить ситуацию.
Куркова пояснила, что употребление алкоголя не поможет укреплению иммунитета, который является главным оружием в борьбе с инфекцией. Зато спиртное может помешать работе препаратов, которые врачи выписывают больным коронавирусом при амбулаторном лечении.
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