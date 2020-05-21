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Врач заявила о вреде алкоголя при коронавирусе

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Заместитель главврача городской наркологической больницы Санкт-Петербурга Елена Куркова заявила, что утверждения о пользе алкогольных напитков при коронавирусе COVID-19 ошибочны. Более того, спиртное может усугубить ситуацию.

Куркова пояснила, что употребление алкоголя не поможет укреплению иммунитета, который является главным оружием в борьбе с инфекцией. Зато спиртное может помешать работе препаратов, которые врачи выписывают больным коронавирусом при амбулаторном лечении.

Автор: 21 мая 2020, 18:26 Источник: Невские Новости ✓ Надежный источник

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