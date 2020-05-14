У заболевших коронавирусом детей нашли редкий опасный синдром

У сотен переболевших коронавирусом COVID-19 детей из США и стран Европы обнаружили синдром Кавасаки. Болезнь атакует сердце и сосуды, расширяя их стенки, что может привести к инфаркту или инсульту.
Симптомами синдрома Кавасаки являются боль в животе, температура, сыпь, конъюнктивит и лихорадка. За последние несколько недель его диагностировали у ста детей во Франции и у 130 детей в США. При этом в Нью-Йорке из-за него уже скончались несколько маленьких американцев.
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