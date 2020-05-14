Названы сроки окончания доклинических исследований российской вакцины от коронавируса

Представители Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" заявили, что планируют завершить доклинические исследования вакцины от коронавируса COVID-19 уже в июня. В настоящее время препарат продолжают проверять на эффективность и безопасность.
Генеральный директор "Вектора" Ринат Максютов также отметил, что в клинических исследованиях вакцины примут участие 300 добровольцев. При этом специалисты намерены зарегистрировать препарат в сентябре текущего года, сообщает РИА "Новости".
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?