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Названы сроки окончания доклинических исследований российской вакцины от коронавируса

Продолжение: Вирус мутировал? Российские ученые сообщили о новых симптомах COVID-19
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Представители Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" заявили, что планируют завершить доклинические исследования вакцины от коронавируса COVID-19 уже в июня. В настоящее время препарат продолжают проверять на эффективность и безопасность.

Генеральный директор "Вектора" Ринат Максютов также отметил, что в клинических исследованиях вакцины примут участие 300 добровольцев. При этом специалисты намерены зарегистрировать препарат в сентябре текущего года, сообщает РИА "Новости".

14 мая 2020, 17:09 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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