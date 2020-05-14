Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса

Министр культуры Ольга Любимова вылечилась от коронавируса и приступила к работе. В пресс-службе ведомства уточнили, что она чувствует себя хорошо.
Пресс-секретарь министра Анна Усачева рассказала, что Ольга Любимова проходила лечение дома. Она работала со всеми подразделениями ведомства в удаленном режиме, сообщает газета "Петербургский дневник".
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?