В крупных российских городах жители перестали соблюдать режим самоизоляции

Утром 14 мая в городах-миллионниках было зафиксировано резкое падение уровня самоизоляции. Как сообщает "Яндекс", в Москве этот показатель составил 2,4 балла, во Владивостоке – 2,1 балла, в Санкт-Петербурге – 2 балла.
Напомним, что 11 мая президент Владимир Путин объявил об окончании режима нерабочих дней. С 12 мая региональные власти определяют сроки и порядок отмены ограничительных мер, передает НСН.
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?