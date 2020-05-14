Россиян предупредили о риске заразиться коронавирусом в перчатках

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова рассказала о риске заразиться коронавирусом в перчатках. По словам эксперта, даже если у человека есть средства защиты, он ни в коем случае не должен трогать лицо руками.

"Вы же понимаете, если вы перчатки носите, то возбудители могут оставаться как на руках, так и на перчатках. Не надо касаться лица, вытирать нос, глаза", – цитирует Галину Кожевникову "Пятый канал".

В то же время специалист отметила, что человек должен сам выбрать, какие перчатки ему удобно носить. Резиновые перчатки нужно выбросить после первого использования, тканевые можно носить более длительное время, передает "Вечерняя Москва".