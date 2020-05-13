Педиатр предупредила об особой угрозе коронавируса при беременности

Педиатр Татьяна Буцкая заявила, что заражение коронавирусом COVID-19 во время беременности несет серьезную угрозу. По словам медика, инфекция может негативно сказаться на здоровье и развитии ребенка.
Буцкая отметила, что заражение в первые три месяца беременности способно повлиять на рост плода, во вторые три – вызвать задержку в его развитии. А на последних сроках COVID-19 может спровоцировать преждевременные роды. Кроме того, находящиеся в положении женщины могут тяжелее переносить болезнь из-за дыхательной недостаточности.
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?