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Педиатр предупредила об особой угрозе коронавируса при беременности

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Педиатр Татьяна Буцкая заявила, что заражение коронавирусом COVID-19 во время беременности несет серьезную угрозу. По словам медика, инфекция может негативно сказаться на здоровье и развитии ребенка.

Буцкая отметила, что заражение в первые три месяца беременности способно повлиять на рост плода, во вторые три – вызвать задержку в его развитии. А на последних сроках COVID-19 может спровоцировать преждевременные роды. Кроме того, находящиеся в положении женщины могут тяжелее переносить болезнь из-за дыхательной недостаточности.

13 мая 2020, 12:44 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник

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