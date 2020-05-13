Инфекционист указал на признак улучшения ситуации с коронавирусом в России

Инфекционист, профессор Николай Малышев сообщил об улучшении эпидемиологической обстановки в России. По словам врача, об этом свидетельствуют данные о зараженных и выздоровевших от коронавируса COVID-19.
Малышев указал на соотношение новых заболевших и выписанных пациентов. Он отметил, что порой число последних превышает количество зараженных. Медик также допустил, что вместо пика Россия постепенно достигла верхушки "коронавирусного холма".
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?