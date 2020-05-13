Психиатр предупредил о волне душевных расстройств в России после коронавируса

Психиатр Борис Менделевич предупредил о волне душевных расстройств у россиян, которая может возникнуть по окончании пандемии коронавируса COVID-19. По словам врача, многие уже испытывают тревогу и впадают в депрессию.

Как пишет РИА Новости, Менделевич отметил, что результаты опросов свидетельствуют об ухудшении психического состояния граждан. Специалист сообщил, что после пандемии у них могут возникнуть самые разные отклонения. К примеру, некоторые начнут выискивать у себя симптомы заражения.