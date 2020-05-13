Психиатр предупредил о волне душевных расстройств в России после коронавируса

Психиатр Борис Менделевич предупредил о волне душевных расстройств у россиян, которая может возникнуть по окончании пандемии коронавируса COVID-19. По словам врача, многие уже испытывают тревогу и впадают в депрессию.
Как пишет РИА Новости, Менделевич отметил, что результаты опросов свидетельствуют об ухудшении психического состояния граждан. Специалист сообщил, что после пандемии у них могут возникнуть самые разные отклонения. К примеру, некоторые начнут выискивать у себя симптомы заражения.
Популярные темы форума
Худые или в форме?
Началась депрессия
без подарка на свадьбу
Нас хотят чипировать
Хамелиона
хочу в Америку
Сестер Хачатурян могут отпустить? Убийство или самооборона?
COVID-19
А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?