Какая профессия станет самой востребованной после пандемии коронавируса

Директор по распространению технологий "Яндекса" Григорий Бакунов рассказал, какая профессия будет востребованной в ближайшем будущем. По словам эксперта, самыми популярными окажутся программисты.
Григорий Бакунов отметил, что переход на удаленную работу привел к большим переменам в IT-сфере. Теперь даже у людей, которые живут в маленьких городах и отдаленных регионах, появился шанс устроиться в серьезную компанию, сообщает Газета.ру.
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