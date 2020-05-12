В России от коронавируса умерли 5 журналистов

В России от COVID-19 умерли пять журналистов. О печальном известии сообщил ведущий Владимир Соловьев.
При этом, по данным RT, во всем мире жертвами коронавируса стали более полусотни работников прессы. Стоит отметить, что на данный момент в России несколько сотен журналистов имеют подтвержденный диагноз COVID-19.
Популярные темы форума
Худые или в форме?
Началась депрессия
без подарка на свадьбу
Нас хотят чипировать
Хамелиона
Наташа Королева снова уходит к Игорю Николаеву?
COVID-19
А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
хочу в Америку
Сестер Хачатурян могут отпустить? Убийство или самооборона?