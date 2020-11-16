В Москве из больницы сбежал школьник с подтвержденным COVID-19

В российской столице был зарегистрирован очередной случай побега пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 из больницы. На этот раз речь идет о подростке, которого переводили из одного медицинского учреждения в другое.
Врачи написали заявление в правоохранительные органы. По данным телеканала "360", полиция занимается поиском злоумышленника.
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