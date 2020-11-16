В Эстонии ужесточили карантин из-за коронавируса

С 16 ноября в Эстонии в силу вступают более жесткие карантинные правила, передает RT. В частности, при посещении торговых центров и магазинов людям разрешается перемещаться группами не более чем по два человека, а с остальными необходимо выдерживать дистанцию в два метра. Все развлекательные заведения перестают работать с 00:00 и до 06:00. Это касается и предприятий общественного питания, хотя продавать еду на вынос все же можно.
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