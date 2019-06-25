Роскачество не нашло в детском питании мышьяк

Роскачество проверило смеси для детского питания и выяснило, что вся продукция безопасна для здоровья и не содержит опасных микроорганизмов. Об этом говорится в сообщении организации.
Аналитики исследовали 21 торговую марку сухих смесей (18 продуктов для детей от 0 до 6 месяцев и три – для детей от 0 до 12 месяцев) как российского, так и зарубежного производства. Эксперты пришли к выводу, что продукция не содержит опасных микроорганизмов, включая сальмонеллы, а также плесень и дрожжи, консерванты и антибиотики, свинец, ртуть, кадмий и мышьяк.
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