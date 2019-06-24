"ЕР" просит правительство помочь создать реестр доноров костного мозга

Депутат Госдумы, сопредседатель Центрального совета сторонников партии "Единая Россия" Сергей Боярский обратился к заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой с просьбой помочь создать реестр Федерального регистра доноров костного мозга. Для этого необходимо внести изменения в законопроект, подразумевающий коррекцию закона "Об основах охраны здоровья граждан в России".

В "Единой России" считают, что созданию Федерального регистра доноров костного мозга поможет включение в этот процесс некоммерческих организаций, которые обладают соответствующей базой и опытом. Однако для этого необходимо законодательно предусмотреть подобную возможность.

Сопредседатель Центрального совета сторонников партии "Единая Россия" Сергей Боярский напомнил, что в России есть целый ряд НКО, которые уже ведут подобные регистры доноров. "В частности, созданный по инициативе "Русфонда" Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, в состав которого входят базы НКО-регистров и государственных медицинских учреждений, насчитывает более 100 тысяч добровольцев, то есть потенциальных доноров, которые были вовлечены в это движение благодаря усилиям гражданского общества", – подчеркнул депутат.

Он добавил, что и президент России Владимир Путин призывал объединить усилия государства, общества, благотворительных и некоммерческих организаций. Боярский подчеркнул, что проблема донорства и трансплантации костного мозга чрезвычайно актуальна, поскольку в стране катастрофически не хватает доноров.

"На 142 миллиона человек их всего 100 тысяч. Имен в регистре должно быть в десятки раз больше – не менее четырех миллионов, чтобы у каждого был шанс", – рассказал депутат.

Каждый год, заметил он, четыре тысячи человек стоят в очереди на пересадку костного мозга. Подходящих доноров тем временем всего 300 человек.

Боярский напомнил, что в Международный день донора 14 июня Центр поддержки гражданских инициатив совместно с "Русфондом" и благотворительным фондом "ДаДобро" провел информационную акцию, посвященную трансплантации костного мозга. Благодаря ей сотни неравнодушных россиян смогли стать донорами.

Спустя три дня, 17 июня, была опубликована информация о начале общественных обсуждений в отношении текста законопроекта. "Учитывая роль Министерства здравоохранения в лице государственных медучреждений в деле создания Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, прошу рассмотреть возможность официального включения в данный процесс некоммерческих организаций, которые на протяжении многих лет занимались проблемами донорства костного мозга, наработав соответствующие базу и опыт", – обратился сопредседатель Центрального совета сторонников партии "Единая Россия".

Также он добавил, что законопроект Министерства здравоохранения стал первой официальной реакцией исполнительной власти, направленной на создание Федерального регистра доноров костного мозга. Напомним, ведомство представило на общественное обсуждение проект Федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан" 17 июня.

В документе содержится описание регламентов работы регистров доноров костного мозга, а также само создание и ведение федерального списка потенциальных доноров. Однако упоминаний об НКО-регистрах, которые объединяют десятки тысяч доноров, в тексте инициативы не содержится.