Боль в шее связали со смертельным заболеванием

Привычные для многих боли в спине и шее оказались симптомами опасного заболевания. По данным ученых, эти неприятные ощущения напрямую связаны с сахарным диабетом.

Больные диабетом люди имеют 35% риск появления болей в спине и 24% – болей в районе шеи. Связь этих симптомов с опасным заболеванием установили исследователи из Сиднейского университета.

Как сообщили ученые порталу Medicalxpress , сахарный диабет второго типа и боль в пояснице тесно связаны с ожирением и отсутствием физической активности. По словам одного из авторов исследования Мануэля Феррейры, команда продолжит более подробное изучение этих факторов, передает "Вечерняя Москва".

Медики подчеркивают, что фундаментальную роль в понижении риска заболеваний играют физическая активность и контроль веса. Ранее специалисты назвали пять продуктов, от которых следует отказаться всем, кто следит за фигурой. Главной причиной появления лишнего веса считается чрезмерное употребление пяти продуктов – хлеба, картофеля, риса, сахарных хлопьев и пасты.

Вредную еду ученые рекомендуют заменить более полезной. Например, вместо сладких хлопьев можно употреблять кашу, вместо жареной картошки – запеченную.

Диабет второго типа – распространенная в мире болезнь. По данным статистики, с таким диагнозом живут 382 миллиона человек. Специалисты из Австралии пока не могут объяснить, почему большинство пациентов с диабетом в течение всей жизни страдают от болей в пояснице, а почти половина из них периодически жалуется на дискомфорт в области шеи. По словам Феррейры, причина такой связи пока не установлена, сообщает телеканал "360".