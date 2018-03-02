Названы необычные свойства винограда и какао

Американские медики из Центра по контролю и профилактике заболеваний США установили, что какао и виноград обладают антивирусным эффектом. В этих продуктах содержится фенольное соединение ресвератрол.



Ученые вырастили в чашке Петри культуры человеческих клеток, а затем заразили их вирусом коровьей оспы. Этот инфекционный агент очень часто используют в лабораторных испытаниях, так как он менее опасен, чем вирус натуральной оспы. К заболевшим клеткам добавили ресвератрол. В итоге выяснилось, что фенольное соединение препятствовало развитию заболевания, сообщается на сайте MedicalXpress.

Следующим этапом исследования стали эксперименты на приматах. Они показали, что вещество также эффективно в борьбе против вируса обезьяньей оспы, который очень опасен для человека. Заболевание заканчивается смертью для 10% заразившихся.

Ресвератрол – вещество, выделяемое некоторыми растениями для защиты от паразитов, например, бактерий или грибов. Специалисты Эксетерского университета в Англии отмечают, что соединение омолаживает клетки, тем самым продлевая жизнь человеку. Также вещество способствует сжиганию калорий и превращению белой жировой ткани в полезную бурую жировую ткань.





Dni.Ru сообщали, что ученые из Медицинской школы горы Синай (Нью-Йорк, США) пришли к выводу: на основе винограда получаются антидепрессанты с минимальными побочными эффектами. Исследования доказали, что виноград не только обладает сильным успокаивающим действием, но и помогает нейтрализовать многие из сопутствующих заболеваний нервной системы. Эксперты считают, что на основе органических соединений ягоды можно изготовить ДНК-вакцину и подбирать ее с учетом особенностей организма конкретного человека.