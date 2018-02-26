В России алкоголь признали незаменимым для жизни

Главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн опроверг выводы американских ученых о будущем эволюционном непринятии алкоголя человечеством. По мнению специалиста, такой прогноз очень маловероятен.



Ученые США установили, что со временем у людей может выработаться непереносимость спиртного. Они проанализировали геном более двух с половиной тысяч человек и пришли к выводам, что такое развитие событий сможет избавить население земли от такой пагубной привычки как алкоголизм.

"В биохимии наших обменных процессов алкоголь присутствует как промежуточное звено. Как обойтись без этого промежуточного звена – трудно сказать. Тогда должна поменяться вся стратегия биохимии живого, – сказал эксперт. - Вероятность этих прогнозов пока неочевидна. С другой стороны, эволюция – шутка непредсказуемая. И в какую сторону она качнется – трудно предположить. То, что человек продолжает эволюционировать – это безусловный факт. И какие мутации будут с нами происходить, как мы будем выглядеть через сто тысяч лет – одному Богу известно" – усомнился в результатах Евгений Брюн, сообщает агентство НСН. Также психиатр-нарколог отметил, что в научном сообществе все еще идут ожесточенные споры по поводу пользы или вреда небольших доз алкоголя.





Добавим, ранее Dni.Ru сообщали, что в красном вине содержится антиоксидант полифенол, который оздоравливает полость рта на молекулярном уровне. Это вещество не позволяет вредным бактериям, прилипать к зубам человека, что сохраняет полость рта более здоровой: избавляет от неприятного запаха и препятствует возникновению кариеса. А ученые из Медицинской школы горы Синай (Нью-Йорк, США) пришли к выводу, что на основе винограда получаются антидепрессанты с минимальными побочными эффектами. Исследования доказали, что виноград не только обладает сильным успокаивающим действием, но и помогает нейтрализовать многие из сопутствующих заболеваний нервной системы. Эксперты считают, что на основе органических соединений ягоды можно изготовить ДНК-вакцину и подбирать ее исходя из особенностей организма конкретного человека.