Найдено эффективное лекарство от пьянства
Средство является антидепрессантом. Исследователи утверждают, что оно способно уменьшить зависимость от алкоголя и обратить повреждения в мозге, связанные с пагубной привычкой.
В экспериментах на мышах специалисты показали, что антидепрессантные свойства "Тандоспирона" полезны для снятия тревожного состояния из-за прекращения распития спиртного, сообщает MedicalXpress. Через две недели приема препарата в дозе, равной трем миллиграммам на килограмм, исчезают признаки подавления нейрогенеза (образования новых нейронов) из-за алкоголя.
Ранее американские ученые открыли полезные свойства пива. По их словам, пенный напиток способен помочь в борьбе с лишним весом, повышенным давлением и диабетом. А их коллеги из Финляндии пришли к выводу, что пиво снижает риск возникновения слабоумия. Среди финских мужчин, погибших внезапной смертью, меньше всего признаков болезни Альцгеймера нашли у тех, кто при жизни регулярно употреблял напиток из хмеля.
Dni.Ru писали о том, что употребление спиртных напитков вызывает минимум семь видов онкологических заболеваний. Алкоголь повреждает клетки и способствует их перерождению, предупреждает Всемирная организация здравоохранения.
Главным канцерогеном в алкогольных напитках является этанол. Именно он пагубно воздействует на клетки организма. Медики утверждают, что спиртные напитки могут вызывать рак кишечника (толстой и прямой кишки), рак молочной железы, пищевода, гортани, печени, ротовой полости и горла. Риск развития онкологического заболевания повышается в несколько раз, если одновременно с алкоголем употреблять табак.
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