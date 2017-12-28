Медики выявили новую опасность алкоголя

Употребление алкоголя в лечебных целях неоправданно, установили медики. Содержащийся в напитках спирт не только убивает бактерии, но и повреждает внутренние органы.

Вино долгое время считалось антибактериальным и очищающим средством. Согласно историческим хроникам, еще в третьем веке нашей эры римские военачальники рекомендовали солдатам в походах употреблять перебродивший сок виноградной лозы, чтобы избежать кишечных инфекций.

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И вот теперь ученые выяснили, что средство это не столь безобидное. Красное вино, без сомнения, обладает бактерицидным действием – оно частично обусловлено его кислотностью и концентрацией спирта. Показано, что 60-80-процентное содержание алкоголя достаточно для уничтожения микробов. Напиток с долей спирта 40% уничтожает бактерии, живущие в полости рта, за одну минуту.

Однако исследование, проведенное на 47 здоровых добровольцах, показало: напитки с большой концентрацией алкоголя вызывают повреждения в стенках желудка и небольшие кровотечения. Ткани, пострадавшие от 10-процентного спирта, восстанавливались более 24 часов. Что касается хронического пристрастия к алкоголю, оно приводит к увеличению числа патогенных бактерий в кишечнике, сопровождается диареей, тошнотой и рвотой, рассказал изданию Science Alert гастроэнтеролог Винсент Хо из Университета Западного Сиднея.

Dni.Ru писали о том, что следующее поколение европейцев ждет революция в употреблении алкоголя. В этом уверен бывший советник британского правительства по вопросам фармакологии Дэвид Натт. Ученый подчеркнул: синтетический алкоголь будет влиять на организм так же, как и обычный. Он убежден, что через 10-20 лет западное общество совсем прекратит употреблять алкоголь, кроме редких случаев.

Натт привел в пример постепенный переход от обычных сигарет к электронным. Такой же видит он эволюцию алкогольных напитков. "Алкоголь убивает больше людей, чем малярия, менингит, туберкулез и даже лихорадка денге вместе взятые. Разве не было бы прекрасно, если бы мы смогли заменить алкоголь чем-то, что не вызывало бы такого количества смертей?" – заключил фармаколог.

